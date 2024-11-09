«Русский, но не совсем»: В Госдуме раскритиковали хамоватого Галкина*

Поведение некоторых релокантов не отличается от поведения иноагентов, которые формируют у граждан западных стран ложное представление, мол, «есть русские, которые не совсем русские», получая при этом финансирование из-за границы. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. В целом же, считает политик, релоканты и иноагенты «не сильно отличаются».

По его словам, к подобным персонам можно отнести комика Максима Галкина*. Парламентарий при этом раскритиковал юмориста, обвинив его в хамском поведении.

«В первую очередь речь идёт о таких персонажах, как Максим Галкин*, который шерстит там по разного рода тусовкам, и при этом он просто ведёт себя по-хамски», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Примечательно, что Максим Галкин* подвергается критике за своё поведение не только со стороны властей, но и со стороны бывших поклонников и коллег по творческому цеху. Так, недавно продюсер Леонид Дзюник негативно воспринял желание пародиста вернуться в Россию.