Известный адвокат насмерть разбился в ДТП под Пермью с КамАЗом и «мерседесом»

В Пермском крае в ДТП погиб известный адвокат, председатель коллегии адвокатов «Стратегия права» Евгений Васев. Авария произошла 8 ноября на трассе в Суксунском городском округе, сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на источники.

Видео с места ДТП в Пермском крае, где погиб адвокат Васев. Видео © Telegram / Полиция Прикамья

По предварительным данным, речь идёт о массовом ДТП в Суксунском городском округе. Там днём иномарка Mercedes столкнулась с КамАЗом. Обе машины вынесло на встречную полосу, где они врезались в малотоннажный грузовик Ford и легковой автомобиль Kia. В полиции отметили, что водитель Mercedes погиб.

Евгений Васев был одним из самых известных представителей пермского адвокатского сообщества. Его карьера началась с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в ОВД по Кировскому району. После он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. После того как Васев получил статус адвоката, он возглавил коллегию «Стратегия права».