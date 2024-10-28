Зампред ЗакСа Ленобласти Татьяна Тюрина попала в аварию со скорой в Петербурге
Татьяна Тюрина. Фото © Единая Россия
Зампредседателя Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина попала в ДТП в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
ДТП с участием Татьяны Тюриной. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Volkswagen Touareg, за рулём которого была Тюрина, зацепила выезжающая сбоку машина скорой помощи. Далее обе машины влетели в стоящий неподалёку BMW, который оттолкнуло в Hyundai.
В пресс-службе ЗакСа рассказали, что Тюрина не получила серьёзных травм при столкновении. С ней, как и с другими участниками ДТП, всё в порядке.
Ранее в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП участием двух автобусов. В результате аварии пострадали 25 человек. Известно, что водитель пассажирского транспорта потерял сознание прямо за рулём перед столкновением.