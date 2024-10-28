Зампред ЗакСа Ленобласти Татьяна Тюрина попала в аварию со скорой в Петербурге

Зампредседателя Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина попала в ДТП в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

ДТП с участием Татьяны Тюриной. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Volkswagen Touareg, за рулём которого была Тюрина, зацепила выезжающая сбоку машина скорой помощи. Далее обе машины влетели в стоящий неподалёку BMW, который оттолкнуло в Hyundai.