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28 октября, 14:59

Зампред ЗакСа Ленобласти Татьяна Тюрина попала в аварию со скорой в Петербурге

Татьяна Тюрина. Фото © Единая Россия

Татьяна Тюрина. Фото © Единая Россия

Зампредседателя Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина попала в ДТП в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

ДТП с участием Татьяны Тюриной. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Volkswagen Touareg, за рулём которого была Тюрина, зацепила выезжающая сбоку машина скорой помощи. Далее обе машины влетели в стоящий неподалёку BMW, который оттолкнуло в Hyundai.

В пресс-службе ЗакСа рассказали, что Тюрина не получила серьёзных травм при столкновении. С ней, как и с другими участниками ДТП, всё в порядке.

На МКАД произошло массовое ДТП с участием легковушек и «Газели»
На МКАД произошло массовое ДТП с участием легковушек и «Газели»

Ранее в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП участием двух автобусов. В результате аварии пострадали 25 человек. Известно, что водитель пассажирского транспорта потерял сознание прямо за рулём перед столкновением.

Владимир Озеров
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