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9 ноября, 14:17

Хинштейн: Флаг России на госномерах сделают обязательным до конца 2024 года

До конца 2024 года размещение изображения флага страны на государственных номерных знаках станет обязательным. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», — рассказал Хинштейн.

По словам депутата, данная инициатива принадлежит его подписчику. Узнав об идее, Хинштейн направил соответствующее предложение в Главное управление по безопасности дорожного движения МВД РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Мария Любицкая
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