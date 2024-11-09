Путин поздравил Пахмутову с 95-летием и назвал её мелодией народа России

Президент России Владимир Путин поздравил легендарного композитора Александру Пахмутову с 95-летием. Видеообращение главы государства показали на юбилейном концерте в Большом театре, который проходит в честь дня рождения народной артистки СССР.

«Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!», — сказал российский лидер в поздравлении Пахмутовой.

Путин назвал гордостью и национальным достоянием России вклад Пахмутовой в отечественную культуру. Работы композитора заслужили истинную любовь народа, ведь они наполнены «романтикой настоящей дружбы и покорения новых высот, энергией великих свершений и радостью побед», подчеркнул Путин.

Концерт в честь дня рождения Пахмутовой посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства лично поздравил композитора, вручив ей букет цветов. Мишустин пожелал Пахмутовой крепкого здоровья и благополучия.

«Мы все на ваших песнях выросли. Сегодня ваши песни звучат по-новому, много разных вариаций, но такие же чувства вызывают у молодёжи, какие у нас вызывали и в молодости, и сейчас», — отметил Мишустин.