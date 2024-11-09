На Украине поймали пятерых мужчин, пытавшихся бежать через Тису на лодке

Сотрудники украинской Погранслужбы схватили пятерых мужчин, которые пытались сбежать с Украины в Венгрию по реке Тиса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Пятиместный люкс» представлял собой обычную надувную лодку, причём за места они заплатили от восьми до 11 тысяч долларов.

Поимка ухилянтов у реки Тиса. Видео © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

«Но после получения средств переправщики несколько изменили правила — границу придётся преодолевать рекой Тиса. Предоставили даже резиновую лодку, правда, рассчитанную на двух человек», — говорится в сообщении.

Задержали убегантов на этапе рассадки в плавсредстве. Мест хватало не всем, некоторые прыгали в ледяную воду. Пограничники вынули мужчин из воды, согрели в подразделении и завели административные дела.