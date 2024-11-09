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9 ноября, 14:45

Способность держать равновесие на одной ноге говорит о человеке самое важное, узнали учёные

Учёные узнали, как определить возраст человека по времени стойки на одной ноге

Врачи из клиники Майо в США выяснили, что реальный биологический возраст человека можно выяснить по стойке на одной ноге и возможности сохранять равновесие. Тренировки на балансирование хорошо замедляют процессы нервно-мышечного старения организма, пишет журнал PLOS One.

Во внимание эксперты брали походку, силу доминирующей стороны и равновесие. Участники эксперимента прошли тесты на физическую силу, устойчивость при ходьбе и балансировке. Так, люди в 50 лет способны стоять на недоминирующей ноге около 10 секунд, а в 80 лет — всего пару секунд.

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Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Николай Рюмин
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