Способность держать равновесие на одной ноге говорит о человеке самое важное, узнали учёные

Врачи из клиники Майо в США выяснили, что реальный биологический возраст человека можно выяснить по стойке на одной ноге и возможности сохранять равновесие. Тренировки на балансирование хорошо замедляют процессы нервно-мышечного старения организма, пишет журнал PLOS One.

Во внимание эксперты брали походку, силу доминирующей стороны и равновесие. Участники эксперимента прошли тесты на физическую силу, устойчивость при ходьбе и балансировке. Так, люди в 50 лет способны стоять на недоминирующей ноге около 10 секунд, а в 80 лет — всего пару секунд.