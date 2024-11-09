Террористы на севере Мали подтвердили сотрудничество с Украиной

Террористические объединения на севере Мали заявили, что сотрудничают с Украиной. Об этом сообщил глава МИД страны Абдулайе Диоп на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

«Недавно некоторые террористы на севере Мали также подтвердили своё сотрудничество с Украиной. Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат удивился тому, как страна может претендовать на вступление в НАТО и в то же время спонсировать терроризм. Диоп остался возмущён попытками Киева нанести ущерб африканскому государству. Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН, чтобы призвать Украину к ответственности. При этом министр допустил, что Киевом в этом вопросе руководят иностранные силы.