Террористы на севере Мали подтвердили сотрудничество с Украиной
Глава МИД Диоп: Террористы на севере Мали подтвердили сотрудничество с Украиной
Террористические объединения на севере Мали заявили, что сотрудничают с Украиной. Об этом сообщил глава МИД страны Абдулайе Диоп на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.
«Недавно некоторые террористы на севере Мали также подтвердили своё сотрудничество с Украиной. Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — приводит его слова ТАСС.
Дипломат удивился тому, как страна может претендовать на вступление в НАТО и в то же время спонсировать терроризм. Диоп остался возмущён попытками Киева нанести ущерб африканскому государству. Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН, чтобы призвать Украину к ответственности. При этом министр допустил, что Киевом в этом вопросе руководят иностранные силы.
Напомним, ранее дипломаты сразу трёх африканских государств обратились к Совету Безопасности ООН с целью добиться реакции международного органа на поддержку Украиной терроризма на Чёрном континенте. Данное письмо составили министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.
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