Россиянина Стерлингова в США осудили на 12,5 года по делу об отмывании денег

В США приговорили к тюремному сроку в 12,5 года гражданина России Романа Стерлингова. Он проходил по делу об отмывании денежных средств, полученных незаконным путём. Мужчина также является подданным Швеции, говорится в заявлении Министерства юстиции США.

В ведомстве указали, что в 2011-2021 годах 36-летний Стерлингов принимал участие в управлении онлайн-сервисом Bitcoin Fog. Через данное приложение была незаконно переведена и легализована криптовалюта на 400 миллионов долларов. Чаще всего выручка приходила от продажи наркотиков и совершения киберпреступлений. Стерлингова арестовали в апреле 2021 года в Лос-Анджелесе.

Из заявления Минюста США следует, что Стерлингова признали виновным в отмывании средств, а также ведении без лицензии бизнеса по переводу средств в округе Колумбия. Гражданину РФ придётся дополнительно выплатить штраф и компенсацию в размере не менее 500 миллионов рублей.

«Роман Стерлингов управлял самым продолжительным сервисом по отмыванию биткоин-денег в даркнете, и сегодня он заплатил за это цену. В самых дальних уголках интернета он предоставлял убежище преступникам всех мастей, от наркоторговцев до воров личных данных. Сегодняшний приговор отражает решимость Департамента ликвидировать преступные сети, которые позволяют преступникам процветать», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.