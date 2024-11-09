В российских школах прозвучат песни Пахмутовой вместо звонков

Сегодня свой 95-й день рождения отмечает народная артистка СССР и композитор Александра Пахмутова. В честь этого в ноябре в российских школах звук обычного звонка заменят на отрывки из её песен. Об этом рассказали в Минпросвещения России.

Песни для акции «Музыка вместо звонков» выбирали в онлайн-голосовании из 400 вариантов. Мелодии звонков исполнили детские музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары. Были отобраны четыре песни: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». Кроме того, ученики 5-9 классов посетят специальное занятие, на котором им покажут фильм «Птица счастья Александры Пахмутовой».

Отмечается, что школы-участницы проекта «Музыка вместо звонка» ежемесячно меняют мелодии звонка. Таким образом они знакомятся с произведениями известных композиторов.