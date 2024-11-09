В российских школах прозвучат песни Пахмутовой вместо звонков
Песни Пахмутовой прозвучат в школах в рамках проекта «Музыка вместо звонков»
Александра Пахмутова. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев
Сегодня свой 95-й день рождения отмечает народная артистка СССР и композитор Александра Пахмутова. В честь этого в ноябре в российских школах звук обычного звонка заменят на отрывки из её песен. Об этом рассказали в Минпросвещения России.
Песни для акции «Музыка вместо звонков» выбирали в онлайн-голосовании из 400 вариантов. Мелодии звонков исполнили детские музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары. Были отобраны четыре песни: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». Кроме того, ученики 5-9 классов посетят специальное занятие, на котором им покажут фильм «Птица счастья Александры Пахмутовой».
Отмечается, что школы-участницы проекта «Музыка вместо звонка» ежемесячно меняют мелодии звонка. Таким образом они знакомятся с произведениями известных композиторов.
Ранее легендарного композитора Александру Пахмутову с юбилеем поздравил президент России Владимир Путин. Он заявил, что Пахмутова является «мелодией нашего народа». Работы композитора вызывают у молодёжи те же чувства, которые вызывали у представителей старшего поколения много лет назад, подчеркнул глава государства.