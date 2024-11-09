Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 16:07

Фицо: Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз начал осознавать истинное положение дел на Украине. Он также отметил, что европейские санкции не нанесли России ожидаемого вреда. Стратегия ЕС не работает против России.

«Получена определённая информация относительно военной ситуации на Украине и очевидно, что Украина проигрывает», — приводит слова Фицо телеканал Televízia TA3.

Ранее Фицо заявил, что Владимир Зеленский боится завершения конфликта на Украине. Из-за этого он находится в шоке от победы Дональда Трампа на выборах в США. Зеленский боится, что Трамп прекратит помогать Киеву, который, по словам словацкого премьер-министра, полагается на огромные финансовые займы.

Фицо: Трамп может перекрыть или снизить помощь Киеву
Фицо: Трамп может перекрыть или снизить помощь Киеву
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar