Фицо: Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз начал осознавать истинное положение дел на Украине. Он также отметил, что европейские санкции не нанесли России ожидаемого вреда. Стратегия ЕС не работает против России.
«Получена определённая информация относительно военной ситуации на Украине и очевидно, что Украина проигрывает», — приводит слова Фицо телеканал Televízia TA3.
Ранее Фицо заявил, что Владимир Зеленский боится завершения конфликта на Украине. Из-за этого он находится в шоке от победы Дональда Трампа на выборах в США. Зеленский боится, что Трамп прекратит помогать Киеву, который, по словам словацкого премьер-министра, полагается на огромные финансовые займы.
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