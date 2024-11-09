Главной ошибкой Украины за время конфликта стало отсутствие фортификационных сооружений. Об этом заявил бывший президент Незалежной Пётр Порошенко*. По его словам, ещё в начале конфликта Запад предупреждал Киев о необходимости укреплять оборону, но этого никто так и не услышал.

«Они [российские войска] окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы. Когда в 2023 году мы предложили подставить государству плечо и строить линии обороны, нам отказали», — написал Порошенко* в телеграм-канале.

Бывший украинский лидер выразил негодование из-за того, что в окрестностях Киева в настоящее время «можно увидеть множество экскаваторов, работающих на стройке коттеджей». Порошенко* отметил, что государство вовремя не закупило нужное количество техники, несмотря на возможность привлечения частных компаний к этой задаче.

Ранее Life.ru писал, что Пётр Порошенко* призвал Украину брать пример с России. Неуклонное снижение расходов на оборону в проекте бюджета страны вызывало тревогу у экс-президента Незалежной. По его словам, РФ значительно увеличивает свои военные инвестиции и развивает военно-промышленный комплекс (ВПК).