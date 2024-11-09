Более 300 тысяч тонн зёрен: Россия стала мировым лидером по темпам роста потребления кофе
РИАН: Россия активнее всех в мире нарастила потребление кофе
Россия быстрее других стран мира наращивает потребление кофе. За год россияне выпили на 7,1% бодрящего напитка больше, это примерно до 5,1 миллиона мешков зерна, или 306 тысяч тонн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчёт Международной организации по кофе.
Речь идёт об урожайном сезоне 2022-2023 годов. Более того, за кофейный год (длится с 1 октября по 30 сентября) среди топ-10 потребителей напитка, которые сами не являются производителями, потребление нарастили только Россия и Франция (+1,6%). Остальные показали отрицательную динамику: Канада (-9,5%), Япония (-7,1%), Британия (-6,9%), США (-5,9%), Германия (-5,5%), Южная Корея (-5,3%), Италия (-2,7%), Испания (-1,8%).
В целом, по словам экспертов, в мире стали меньше пить кофе — снижение составило 10,37 миллиона тонн или 1,9%.
Несмотря на многие полезные качества кофе, важно помнить и о негативном влиянии этого напитка. В частности, его не стоит пить перед сном, если вы не хотите всю ночь страдать бессонницей. Также с кофе стоит быть осторожнее пожилым людям. Им следует пить не более одной чашки в сутки. Превышение нормы грозит серьёзными последствиями: проблемами с давлением и сном. Кроме того, выводятся витамины и полезные элементы, например кальций, необходимый для костной системы.
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