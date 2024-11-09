Более 300 тысяч тонн зёрен: Россия стала мировым лидером по темпам роста потребления кофе

Россия быстрее других стран мира наращивает потребление кофе. За год россияне выпили на 7,1% бодрящего напитка больше, это примерно до 5,1 миллиона мешков зерна, или 306 тысяч тонн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчёт Международной организации по кофе.

Речь идёт об урожайном сезоне 2022-2023 годов. Более того, за кофейный год (длится с 1 октября по 30 сентября) среди топ-10 потребителей напитка, которые сами не являются производителями, потребление нарастили только Россия и Франция (+1,6%). Остальные показали отрицательную динамику: Канада (-9,5%), Япония (-7,1%), Британия (-6,9%), США (-5,9%), Германия (-5,5%), Южная Корея (-5,3%), Италия (-2,7%), Испания (-1,8%).

В целом, по словам экспертов, в мире стали меньше пить кофе — снижение составило 10,37 миллиона тонн или 1,9%.