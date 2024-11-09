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9 ноября, 17:58

Справедливость для Мэри: В США спустя полвека нашли убийцу 25-летней девушки

CNN: В США спустя 50 лет нашли убийцу американки, ехавшей автостопом

В США, штат Висконсин, спустя полвека нашли убийцу 25-летней американски Мэри Шлейс. Как сообщает телеканал CNN, им оказался 84-летний житель Миннесоты Джон Миллер. На днях его арестовали после того, как подтвердил свою причастность к убийству девушки.

Тело Мэри Шлейс со следами насильственной смерти было найдено в феврале 1974 года в Висконсине. Предположительно, девушка отправилась автостопом на художественную выставку в Чикаго. На протяжении нескольких десятилетий следователи не могли выйти на след преступника. В итоге дело было заморожено. Только в последние годы, когда американские правоохранители начали работать с командой специалистов по генетической генеалогии, удалось идентифицировать Миллера как подозреваемого. При этом детали самой схемы идентификации злоумышленника не раскрываются.

Мэри Шлейс. Фото © Офис шерифа в штате Висконсин / CNN

Мэри Шлейс. Фото © Офис шерифа в штате Висконсин / CNN

Следователи, которым удалось раскрыть это дело, уже рассказали семье погибшей Мэри о прорыве в расследовании. Родственники погибшей выразили им благодарность.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в 2006 году. Силовикам удалось установить причастность к преступлению 52-летнего уроженца одной из бывших союзных республик. Сейчас он отбывает пожизненный срок за совершение аналогичных преступлений.

Убийца собственных внуков сама нашлась в Крыму через 25 лет после расправы
Убийца собственных внуков сама нашлась в Крыму через 25 лет после расправы
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artiom Photo

Наталья Демьянова
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