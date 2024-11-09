Справедливость для Мэри: В США спустя полвека нашли убийцу 25-летней девушки

В США, штат Висконсин, спустя полвека нашли убийцу 25-летней американски Мэри Шлейс. Как сообщает телеканал CNN, им оказался 84-летний житель Миннесоты Джон Миллер. На днях его арестовали после того, как подтвердил свою причастность к убийству девушки.

Тело Мэри Шлейс со следами насильственной смерти было найдено в феврале 1974 года в Висконсине. Предположительно, девушка отправилась автостопом на художественную выставку в Чикаго. На протяжении нескольких десятилетий следователи не могли выйти на след преступника. В итоге дело было заморожено. Только в последние годы, когда американские правоохранители начали работать с командой специалистов по генетической генеалогии, удалось идентифицировать Миллера как подозреваемого. При этом детали самой схемы идентификации злоумышленника не раскрываются.

Мэри Шлейс. Фото © Офис шерифа в штате Висконсин / CNN

Следователи, которым удалось раскрыть это дело, уже рассказали семье погибшей Мэри о прорыве в расследовании. Родственники погибшей выразили им благодарность.