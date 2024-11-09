В Петербурге произошло массовое ДТП с девятью автомобилями
На КАДе в Санкт-Петербурге столкнулись девять автомобилей
На Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП с участием не менее девяти автомобилей. Видео последствий происшествия оказалось в распоряжении Life.ru.
На КАД в Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП с участием не менее девяти автомобилей. Видео © Life.ru
Инцидент произошёл на 63-м километре внутреннего кольца. Подробности аварии уточняются.
Ранее на видео попал момент смертельного ДТП с фурами в Челябинской области. На кадрах видно, что авария случилась на двухполосном участке трассы под уклоном.
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