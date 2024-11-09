«Они выпивали»: Апина откровенно рассказала о трудных отношениях с родителями

Певица Алёна Апина поделилась непростыми воспоминаниями о своей семье. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» она рассказала, что в итоге это повлияло на её карьеру.

Исполнительница хита «Ксюша» рассказала, что её родители развелись, когда ей было всего десять лет. Отец вскоре снова женился и устроил свою жизнь, а вот мать находилась в «вечном поиске» личного счастья, что, по словам певицы, отразилось и на ней самой.

«Да, они выпивали, да мама постоянно была в поиске какого-то личного счастья. Я всего этого дико стыдилась. Лишний раз об этом не говорила, потому что, например, всех девочек, которые были в «Комбинации», провожали родители, все принимали какое-то очень искреннее участие. А в мою сторону такого не было. Уехала? Значит уехала, ну и хорошо», — рассказала она.

Певица призналась, что ей не хватало родительской любви, но она не держит обиду. Позднее в её жизни появился отчим, но он не смог заменить ей отца. Впоследствии Апина помогла матери и отчиму перебраться в Москву и купила им квартиру. Однако по её словам, бурная молодость родителей оставила след на их здоровье. Отчим умер от онкологического заболевания, а спустя пять лет ушла и мать.

Апина также вспомнила, что её мать была одним из самых строгих критиков, называя её песни «чушью» и никогда не одобряла её музыкальное творчество.

«Не то, что обесценивала, она так к этому относилась. Ничего тут не сделаешь, это такая вот отдельная личность со своим взглядом на этот мир», — резюмировала певица.