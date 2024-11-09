«Мы просто в шоке»: Одинокую Пугачёву заметили во время прогулки на Кипре

Эстрадную певицу Аллу Пугачёву заметили во время прогулки в Лимассоле на Кипре. Об этом сообщила блогер Виктория Залесская в своих соцсетях.

«Ребят, сейчас просто такое произошло! Мы просто в шоке. Сидим мы, значит, провели солнышко, закат. <…> и видим — у меня прям мурашки! — идёт Алла Борисовна Пугачева», — рассказала Залесская в видео.

Аллу Пугачёву заметили во время прогулки в Лимассоле на Кипре. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoria_zalesskaya

В дополнение она опубликовала фото и видео, на которых запечатлена прогуливающаяся Пугачёва.