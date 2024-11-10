Путин поблагодарил сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач СВО

Глава государства Владимир Путин в видеообращении поздравил ветеранов и сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В частности, российский лидер потребовал от МВД «беспощадной борьбы с преступностью», а также отметил весомый вклад правоохранителей в решение задач СВО.

Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В поздравлении Путин отметил, что сотрудники МВД являются настоящими профессионалами своего дела. Они всегда отличались мужеством, принципиальностью, твёрдой верой в силу закона и справедливость. По его словам, Россия всегда будет помнить и чтить подвиги правоохранителей, героически погибших при исполнении служебных обязанностей. Вместе с этим президент отметил работу полицейских, находящихся у линии боевого соприкосновения.

«Сегодня особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Обстановка здесь непростая, и людям, мирным жителям нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете всё необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность, будете оперативно решать все вопросы, с которыми к вам обращаются граждане», — подчеркнул Путин.

Также глава государства отметил, что сегодня от работников силовых ведомств ждут большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. Прежде всего речь идёт о беспощадной борьбе с преступностью, жестком противодействии терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и повышении уровня безопасности на дорогах.

«Благодарю всех сотрудников МВД за грамотные, чёткие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач специальной военной операции. Верю в ваш профессионализм, в то, что на всех вверенных участках вы и впредь будете нести службу слаженно и результативно, работать в интересах и на благо наших граждан, общества и государства», — добавил президент.