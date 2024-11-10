«Страдает всё»: Автомобилистов предупредили о главной опасности незамерзаек
Химик Дорохов: Пары незамерзающих жидкостей на метаноле могут вызвать отравление
Незамерзающие жидкости на метаноле, которые часто продаются вдоль дорог, могут быть опасны для здоровья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simon Kadula
Незамерзающие жидкости на метаноле, которые часто продаются вдоль дорог, могут быть опасны для здоровья. Об этом в беседе с Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Эксперт отметил, что такие незамерзайки, часто изготовленные самодельным способом, содержат метиловый спирт. Это вещество может быть опасно, если в машине не герметично, так как пары метанола могут проникать в салон, вызывая серьёзное отравление.
«Обычные незамерзайки, которые в магазинах продаются, они на изопропиловом спирте. Они безопаснее, но пахнут хуже. Поэтому многие предпочитают метанольные незамерзайки. Если постоянно дышать, можно получить серьёзное отравление. Метанол воздействует на зрение, мозг и другие органы, такие как почки и печень. В конце концов, страдает всё», — отметил Дорохов.
Химик подчеркнул, что хотя метанол обычно приводит к отравлению при его проглатывании, регулярное вдыхание его паров также может быть крайне опасным.
Тем временем россияне начали массово жаловаться на китайские авто с наступлением холодов. После первых заморозков особенно несладко пришлось тем, кто ездит на Chery и Omoda.