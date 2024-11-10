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10 ноября, 00:28

«Перспективы туманные»: Сенатор оценил возможность возобновления диалога РФ и США

Сенатор Косачёв: Россия не будет возобновлять диалог с Конгрессом США

Константин Косачёв. Обложка © Telegram / Сенат_24

Константин Косачёв. Обложка © Telegram / Сенат_24

Россия не планирует предпринимать шаги по возобновлению межпарламентского диалога с США. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Россия не прерывала этот диалог на парламентском уровне, а инициатива по восстановлению должна исходить от американской стороны. Однако, как отметил Косачёв, ожидать таких действий от Конгресса не стоит, поскольку в США сохраняется антироссийский настрой, поддерживаемый межпартийным консенсусом.

Косачёв допустил, что движение в сторону возобновления диалога возможно, но только при условии нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, он считает, что вероятность этого крайне мала, и в обозримом будущем улучшения отношений между странами ожидать не стоит.

«Перспективы такой нормализации я считаю сейчас достаточно низкими и туманными. В обозримой, ближайшей перспективе, я совершенно точно не ожидаю здесь никаких изменений», — подытожил он.

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Недавно Косачёв назвал фарсом реакцию США на референдум о евроинтеграции в Молдавии. По мнению сенатора, результаты голосования сфальсифицированы.

Анатолий Цейко
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