Косачев назвал фарсом реакцию США на референдум о евроинтеграции в Молдавии

«США и созданный ими евроатлантический мир - это королевство кривых зеркал... Даже если принять на веру его результаты (а они явно сначала сманипулированы, а затем фальсифицированы властью), на выходе все равно 50/50. Общество разделилось, референдум не выявил окончательного решения. Но это решение Западом сейчас активно и цинично фабрикуется», — написал политик в телеграм-канале.