Косачев назвал фарсом реакцию США на референдум о евроинтеграции в Молдавии
Константин Косачев. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей
Заместитель председателя Совфеда Константин Косачев назвал «очередным фарсом» реакцию Госдепартамента США, поздравившего жителей Молдавии с итогами референдума о евроинтеграции республики. По мнению сенатора, результаты голосования сфальсифицированы.
«США и созданный ими евроатлантический мир - это королевство кривых зеркал... Даже если принять на веру его результаты (а они явно сначала сманипулированы, а затем фальсифицированы властью), на выходе все равно 50/50. Общество разделилось, референдум не выявил окончательного решения. Но это решение Западом сейчас активно и цинично фабрикуется», — написал политик в телеграм-канале.
Косачев спросил: где Вашингтона, ЕС, а где молдавия. Более того, с какой стали Евросоюз относится к Европе. По мнению сенатора, это «зазеркалье, глобус Украины, да и то кривой».
Напомним, что на референдуме «за» вступление в ЕС проголосовали более 50 процентов граждан, а «против» выступили свыше 49 процентов избирателей. Данных показателей оказалось достаточно, чтобы президент Майя Санду порадовалась европейскому курсу страны.