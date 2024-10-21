Итоги выборов и результаты референдума в Молдавии зависят от мнения Запада. Об этом заявил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Life.ru, комментируя результаты первого тура.

«Когда мы говорим в России, что мы не вмешиваемся во внутренние дела соседних стран, вмешиваются другие. Вот это результат вмешательства. Вмешательство это началось не сегодня, оно началось давно, я по этому поводу писал десять лет назад и больше. И это совершенно очевидно для меня как человека, который в Молдове прожил всю свою сознательную жизнь», — отметил эксперт.

По его словам, от Молдовы и от молдаван в данной ситуации совершенно ничего не зависит. Он подчеркнул, что, если бы нужно было, власти накидали бы ещё голосов, а результаты в любом случае будут такими, какие хочет Коллективный Запад.

Поэтому всё будет, как Госдеп для этого нарисовал, и никаких изменений в политическом курсе не будет потому, что это не предусмотрено. Для того чтобы изменить политический курс, нужна, по крайней мере, солидарная позиция всей той части политического класса Молдовы, которая выступает против этого. На мой взгляд, это практически нереально. Политолог Владимир Брутер

Если это будет, продолжил эксперт, то Запад станет к этому относиться ещё более жёстко. Политолог напомнил, что за последние годы страна лишилась фактически всех русскоязычных средств массовой информации. Тем не менее можно увидеть результаты, которые не соответствуют или не в целом соответствуют тому, что Запад хотел бы получить. Но даже такие итоги ничего не могут решить потому, что если надо, то их поменяют.