В Минздраве РФ заявили о росте ранней выявляемости онкозаболеваний

В России уровень выявляемости онкологических заболеваний вернулся к допандемийным показателям, а с 2021 года количество обнаружения новых диагнозов выросло на 8%. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в период пандемии массовая диспансеризация была приостановлена, что временно повлияло на выявляемость рака на ранних стадиях. По словам Каприна, сегодня более 60% случаев злокачественных опухолей выявляются на первой и второй стадиях, что позволяет эффективно лечить пациентов и поддерживать их состояние.

«Хорошая динамика у нас и по такому целевому показателю, как удельный вес больных, состоящих на учёте пять и более лет. Это напрямую связано с более эффективными результатами лечения и реабилитации, внедрёнными за время реализации федерального проекта», — подчеркнул он.

Каприн отметил, что пандемия дала толчок развитию телеконсультаций и телемедицинских технологий в России. Количество экспертных консультаций в НМИЦ радиологии увеличилось с 2 тыс. в 2019 году до 17,5 тыс. в 2023 году. Специалисты теперь могут дистанционно пересматривать стеклопрепараты и диагностические диски, что позволяет преодолевать большие расстояния и получать «второе мнение» всего за один клик.