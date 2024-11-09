Лёгкие, простата и ЖКТ: Аналитики выяснили, какие опухоли чаще всего находят у мужчин в РФ
Исследование: Рак лёгких и простаты оказались самыми частыми у мужчин в России
Наиболее распространённые виды злокачественных новообразований, которые диагностируются у мужчин в России, — это рак лёгких и предстательной железы. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого публикует «Газета.ru».
На данные виды онкологических заболеваний приходится свыше 23% диагнозов. Ещё 15% случаев рака приходится на опухоли в ЖКТ, а также кожи. Более 5% диагнозов касается почек, поджелудочной железы, печени и желчных протоков.
Эксперты полагают, что российские мужчины хуже осведомлены об онкологиях. Кроме того, представители сильного пола позже женщин обращаются за медицинской помощью.
Ранее учёные нашли шесть эпигенетических признаков рака. Кроме того, россиянкам объяснили, какие факторы провоцируют рак груди. Также врач объяснил, как защитить себя от рака желудка при «плохой генетике».