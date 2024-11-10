«Реалистичная оценка»: Захарова похвалила Трампа за признание проблем Штатов
Захарова назвала Трампа реалистом за признание проблем в обществе США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высоко оценила заявление победившего на выборах в США Дональда Трампа о внутренних проблемах американского общества. В беседе с РИА «Новости» Захарова отметила, что республиканец трезво и открыто назвал Штаты «больным обществом», чем показал более реалистичный взгляд на состояние страны.
«Если до выборов слоган был «let's make America great again», то сейчас «let's make America healthy again», что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой. Это более реалистичная оценка», — подчеркнула Захарова.
Она также выразила сожаление, что, несмотря на хорошие моменты в истории российско-американских отношений, русофобия в США теперь активно поддерживается, превращаясь в часть государственной идеологии.
Захарова также высказалась о новом после России в США. По её словам, на данную должность рассматривается один кандидат, он проходит все этапы оформления.