Официальный представитель МИД России Мария Захарова высоко оценила заявление победившего на выборах в США Дональда Трампа о внутренних проблемах американского общества. В беседе с РИА «Новости» Захарова отметила, что республиканец трезво и открыто назвал Штаты «больным обществом», чем показал более реалистичный взгляд на состояние страны.

«Если до выборов слоган был «let's make America great again», то сейчас «let's make America healthy again», что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой. Это более реалистичная оценка», — подчеркнула Захарова.

Она также выразила сожаление, что, несмотря на хорошие моменты в истории российско-американских отношений, русофобия в США теперь активно поддерживается, превращаясь в часть государственной идеологии.