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9 ноября, 21:31
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«Голые на батуте»: Захарова резко высказалась после скандала с немецким президентом

Захарова выразила соболезнования немцам из-за реакции Штайнмайера на критику

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В своём телеграм-канале она выразила «соболезнования» народу Германии.

«Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте», — отметила Захарова.

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Напомним, ранее писатель Марко Мартин резко раскритиковал действия Штайнмайера, в частности, его высказывания о НАТО и проекте «Северный поток». Ещё во время речи литератора Штайнмайер «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции», а после выступления немецкий лидер и вовсе набросился на Мартина. Он ударил его по голове.

Анатолий Цейко
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