«Голые на батуте»: Захарова резко высказалась после скандала с немецким президентом
Захарова выразила соболезнования немцам из-за реакции Штайнмайера на критику
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В своём телеграм-канале она выразила «соболезнования» народу Германии.
«Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте», — отметила Захарова.
Напомним, ранее писатель Марко Мартин резко раскритиковал действия Штайнмайера, в частности, его высказывания о НАТО и проекте «Северный поток». Ещё во время речи литератора Штайнмайер «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции», а после выступления немецкий лидер и вовсе набросился на Мартина. Он ударил его по голове.