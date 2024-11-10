В Госдуме предложили ввести «лодочную амнистию»

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил ввести в России «лодочную амнистию» для владельцев эллингов — сооружений, предназначенных для хранения и обслуживания лодок и катеров. В своем заявлении он отметил, что эта область остается плохо регулируемой, что создаёт проблемы с юридическим оформлением таких объектов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Кто-то по "дачной амнистии" пытается оформить как таунхаус-эллинг, кто-то через "гаражную амнистию", не сообщая год постройки. Иначе эллинг не оформить», — подчеркнул депутат.

Гаврилов предложил, чтобы государственные органы предоставили владельцам эллингов возможность легализовать свою недвижимость по всей территории России. Однако он добавил, что важно обеспечить контроль над тем, чтобы эти объекты использовались по назначению — для хранения и ремонта судов, а не для размещения туристов или сдачи в аренду в качестве жилья.