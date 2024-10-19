На Ладожском озере перевернулась моторная лодка, погибли два человека

Моторная лодка перевернулась и пошла ко дну в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате происшествия погибли два человека.

«18 октября 2024 года в районе деревни Лигово Волховского района в акватории Ладожского озера обнаружена перевёрнутая моторная лодка. В результате происшествия двое мужчин скончались, один находится в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Идёт проверка по факту исполнения законов о безопасности при эксплуатации водного транспорта.