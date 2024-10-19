На Ладожском озере перевернулась моторная лодка, погибли два человека
Прокуратура проводит проверку после гибели двух мужчин на Ладожском озере
Лодка, на которой перевернулись мужчины. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
Моторная лодка перевернулась и пошла ко дну в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате происшествия погибли два человека.
«18 октября 2024 года в районе деревни Лигово Волховского района в акватории Ладожского озера обнаружена перевёрнутая моторная лодка. В результате происшествия двое мужчин скончались, один находится в больнице», — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Идёт проверка по факту исполнения законов о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
Ранее Life.ru рассказывал, что дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту опрокидывания у берегов Сахалина грузового судна «Григорий Ловцов». Корабль потерпел крушение у берегов Корсаковского района. На борту находилось семь членов экипажа, трёх из которых удалось спасти.