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19 октября, 10:42

На Ладожском озере перевернулась моторная лодка, погибли два человека

Прокуратура проводит проверку после гибели двух мужчин на Ладожском озере

Лодка, на которой перевернулись мужчины. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Лодка, на которой перевернулись мужчины. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Моторная лодка перевернулась и пошла ко дну в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате происшествия погибли два человека.

«18 октября 2024 года в районе деревни Лигово Волховского района в акватории Ладожского озера обнаружена перевёрнутая моторная лодка. В результате происшествия двое мужчин скончались, один находится в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Идёт проверка по факту исполнения законов о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

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Ранее Life.ru рассказывал, что дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту опрокидывания у берегов Сахалина грузового судна «Григорий Ловцов». Корабль потерпел крушение у берегов Корсаковского района. На борту находилось семь членов экипажа, трёх из которых удалось спасти.

Александра Мышляева
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