Выживший в Охотском море Пичугин нарушил правила плавания на надувной лодке

Надувная лодка «Байкат 470», на которой Михаил Пичугин пытался преодолеть 150 километров от Шантарских островов до Сахалина, не была предназначена для таких дальних туристических маршрутов. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Согласно документу, Пичугин освидетельствовал свою лодку 30 июля перед путешествием, ей была присвоена четвёртая категория сложности плавания, которая допускает расстояние от берега до 5 км при высоте волн до 0,6 м и ветре до 12 м/с. Это означает, что его многокилометровый переход выходил за рамки допустимых норм эксплуатации судна.