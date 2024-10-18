Выживший в Охотском море Пичугин нарушил правила плавания на надувной лодке
ТАСС: Пичугин не имел права отплывать на лодке «Байкат» дальше 5 км от берега
Надувная лодка «Байкат 470», на которой Михаил Пичугин пытался преодолеть 150 километров от Шантарских островов до Сахалина, не была предназначена для таких дальних туристических маршрутов. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.
Согласно документу, Пичугин освидетельствовал свою лодку 30 июля перед путешествием, ей была присвоена четвёртая категория сложности плавания, которая допускает расстояние от берега до 5 км при высоте волн до 0,6 м и ветре до 12 м/с. Это означает, что его многокилометровый переход выходил за рамки допустимых норм эксплуатации судна.
Напомним, в начале августа два брата отправились в плавание по Охотскому морю, причём один из них взял с собой сына. Спустя несколько дней связь с ними оборвалась, а поисковые работы, продолжавшиеся более месяца, не принесли никаких новостей. Позднее лодку обнаружили рыбаки у села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Оказалось, что путешественники отклонились почти на тысячу километров от запланированного маршрута. Выжил только Михаил Пичугин, проведя в море 67 дней. Семья погибших обвинила государственные структуры в их трагической гибели.
Telegram / Kamchatka_life.ru