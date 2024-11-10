Мужчина выжил после падения с 235-метрового судна в Австралии и 19 часов дрейфа в океане

Молодой мужчина выжил после падения с 235-метрового балкера Double Delight и продержался 19 часов в открытом океане у берегов Австралии. Как сообщает Mirror, его обнаружили рыбаки, случайно заметившие его в воде в пяти километрах от берега.

Мужчина удерживался на воде с помощью спасательного жилета и водонепроницаемого пакета с удостоверением личности, бумажником и сигаретами.

Один из рыбаков, врач Глен Валер, оказал пострадавшему первую помощь. По его словам, спасённый был в состоянии крайнего истощения и переохлаждения, с ослабленным пульсом и бледным лицом. Рыбаки встретились с медицинскими службами на пляже Блэксмит, после чего молодого человека доставили в клинику для лечения.

Балкер Double Delight, на котором произошел инцидент, прибыл в порт Ньюкасл 8 ноября, а затем направился в Тайвань, как указано на VesselFinder.