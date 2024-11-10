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Регион
10 ноября, 04:52

Нежилые помещения загорелись в Брянске после атаки БПЛА

Пожар в нежилых помещениях произошёл в Брянске после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, сведения о последствиях уточняются.

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. Все оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Богомаз сообщал об уничтожении 14 БПЛА в регионе. По его данным, никто не пострадал.

Три украинских БПЛА обезврежены силами РЭБ в Ростовской области
Три украинских БПЛА обезврежены силами РЭБ в Ростовской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
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