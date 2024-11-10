Нежилые помещения загорелись в Брянске после атаки БПЛА
Пожар в нежилых помещениях произошёл в Брянске после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, сведения о последствиях уточняются.
«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. Все оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Богомаз сообщал об уничтожении 14 БПЛА в регионе. По его данным, никто не пострадал.
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