Трамп предложил Харрис помощь в выплате 20-миллионного долга

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидату от демократов Камале Харрис помощь в выплате долга в 20 миллионов долларов, возникшего в ходе предвыборной гонки. Об этом политик написал в собственной социальной сети Truth. По словам республиканца, у него и сторонников «осталось много денег».