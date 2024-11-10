Трамп предложил Харрис помощь в выплате 20-миллионного долга
Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидату от демократов Камале Харрис помощь в выплате долга в 20 миллионов долларов, возникшего в ходе предвыборной гонки. Об этом политик написал в собственной социальной сети Truth. По словам республиканца, у него и сторонников «осталось много денег».
«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов... Я бы настоятельно рекомендовал нам как партии и ради отчаянно необходимого единства [заплатить долг]», — отметил Трамп.
Ранее президент США Джо Байден признался, что не чувствует себя проигравшим из-за поражения кандидата от Демократическй партии Камалы Харрис на выборах. По словам хозяина Белого дома, власть будет передана мирно.
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