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Регион
10 ноября, 05:24
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Трамп предложил Харрис помощь в выплате 20-миллионного долга

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидату от демократов Камале Харрис помощь в выплате долга в 20 миллионов долларов, возникшего в ходе предвыборной гонки. Об этом политик написал в собственной социальной сети Truth. По словам республиканца, у него и сторонников «осталось много денег».

«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов... Я бы настоятельно рекомендовал нам как партии и ради отчаянно необходимого единства [заплатить долг]», — отметил Трамп.

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Ранее президент США Джо Байден признался, что не чувствует себя проигравшим из-за поражения кандидата от Демократическй партии Камалы Харрис на выборах. По словам хозяина Белого дома, власть будет передана мирно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Матвей Константинов
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