За минувшую ночь над регионами России сбили 23 украинских беспилотника
За минувшую ночь системы ПВО сбили над регионами России 23 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Из них 17 уничтожили в Брянской области.
«3 [сбили] над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Ранее в Брянске после атаки БПЛА произошёл пожар в нежилых помещениях. На месте работают оперативные службы.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / aappp