Пустые трубы и укутанные растения: Как подготовить дачу к зиме

В процессе подготовки загородного участка к зимнему сезону необходимо утеплить все коммуникации, причём трубы можно укутать простым одеялом. Кроме того, следует снять или открыть краны, выходящие на улицу, чтобы трубы были «завоздушены». Об этом рассказал биолог Михаил Краснов. Он напомнил, что вода зимой замерзает и расширяется.

Чтобы трубы и тара не лопнули, оттуда нужно заранее слить воду. При этом все ёмкости, которые потенциально могут замёрзнуть, нужно перевернуть, подчеркнул эксперт. По его словам, укрыть придётся и компостный ящик, однако использовать лучше нетканый материал. А для защиты растений подойдёт даже лапник.

«Эффектные хвойные ветви под воздействием тяжелого снега могут потерять форму. Их нужно укрыть, причем желательно не просто обвязать, а построить над ними нечто вроде шалаша, а сверху закрыть нетканым материалом», — рекомендовал собеседник «Вечерней Москвы».

Многолетники необходимо замульчировать на зиму с помощью опилок или остатков листьев. Стволы старых деревьев лучше побелить, а молодых — замотать тряпками. Ветви кустарников важно обвязать верёвкой и притянуть друг к другу. Если есть искусственный водоём на участке, туда следует бросить пару поленьев.

Подготовить к зиме нужно и сам дом. Эксперт рекомендовал плотно закрыть все шкафы, а мебель накрыть тканью для защиты от пыли. Петли на двери лучше смазать, а накидной замок прикрыть козырьком или опустить в пакет. Инструменты для уборки снега и лом лучше поставить в доступное место. Перед уходом жилище следует обесточить.