Заявления советника нового президента США Дональда Трампа о невозможности возврата Крыма под контроль Киева являются смелыми. С таким мнением выступил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости». По его словам, «хотелки» Владимира Зеленского касательно полуострова никогда не имели под собой основы.

«У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт. Нет сомнений, что вслед за этим подобное мнение выскажут и западные лидеры», — сказал Смирнов.

Он добавил, что западные страны в первую очередь будут отстаивать собственные интересы, в том числе жертвуя киевским режимом.