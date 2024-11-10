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10 ноября, 13:52

От восторга до неприятия: Почему перед изменением внешности нужно обратиться к психологу

Врач Решетняк: Перед изменением внешности нужно обратиться к психологу

Изменение внешности может оказать значительное влияние на жизнь человека, поэтому трансформация должна быть не только физической, но и психологической, уверена пластический хирург Оксана Решетняк. По её словам, человек после метаморфоз может столкнуться с эффектом завышенных ожиданий, а также с неоднозначной реакцией окружающих: от восторга до неприятия.

«Перемены во внешности могут вызывать смешанные чувства. С одной стороны, это шаг к улучшению самоощущения и повышению уверенности. С другой стороны, важно понимать, что изменение внешнего облика не решает всех проблем», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Чтобы после изменений внешности человека не накрыли эмоциональные проблемы, она рекомендовала заранее обратиться к психологу и разобраться в собственных мотивах и ожиданиях. Кроме того, открыто нужно поговорить со специалистом, который будет проводить процедуру. Поддержка близких тоже играет важную роль, а ещё следует дать себе время на адаптацию, подчеркнула врач.

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Борис Эльфанд
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