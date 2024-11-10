Учёные нашли в Мексике индейский «вход в мир мёртвых»
Учёные исследовали места проживания племён майя и ацтеков на территории Мексики и обнаружили там мифический портал в мир мёртвых. Согласно поверьям, на месте современной церкви Сан-Пабло-Апостол находился крупный сапотекский храм. Под ним были туннели для жертвоприношений и доставки душ в загробный мир, пишет РИА «Новости».
В городе Древняя Митла архитекторы нашли подземные тоннели глубиной до 30 метров. Там проводили обряды жертвоприношения: агнцу рассекали грудину кремниевым ножом, вырывали сердце и передавали богам. Там находилась огромная каменная дверь, а за ней, по поверьям, начинался мир мёртвых.
Масштабные раскопки на месте находки пока невозможны, так как местные власти против нарушения исторического архитектурного ансамбля. Учёные ищут высокоточную технику, которая сможет рассказать о подземелье побольше.
Недавно учёные выяснили, что скандинавский миф про Рагнарёк (всеобщую гибель живого на Земле) мог быть вполне обоснован реальными событиями, которые разворачивались около 1500 лет назад. Тогда случился природный катаклизм.
Life.ru / Kandinsky