Учёные нашли в Мексике индейский «вход в мир мёртвых»

Учёные исследовали места проживания племён майя и ацтеков на территории Мексики и обнаружили там мифический портал в мир мёртвых. Согласно поверьям, на месте современной церкви Сан-Пабло-Апостол находился крупный сапотекский храм. Под ним были туннели для жертвоприношений и доставки душ в загробный мир, пишет РИА «Новости».

В городе Древняя Митла архитекторы нашли подземные тоннели глубиной до 30 метров. Там проводили обряды жертвоприношения: агнцу рассекали грудину кремниевым ножом, вырывали сердце и передавали богам. Там находилась огромная каменная дверь, а за ней, по поверьям, начинался мир мёртвых.

Масштабные раскопки на месте находки пока невозможны, так как местные власти против нарушения исторического архитектурного ансамбля. Учёные ищут высокоточную технику, которая сможет рассказать о подземелье побольше.