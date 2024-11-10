Маск поддержал идею депутата ЕП проводить более открытые выборы главы ЕК

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение европейского депутата от Кипра Фидиаса Панайоты, который заявил, что процедура избрания главы Еврокомиссии должна стать более прозрачной. Данный пост сейчас занимает Урсула фон дер Ляйен. Он прокомментировал видео парламентария в социальной сети X.

«Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом. Как-то более демократически. <...> Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать», — заявил Панайоту.

Европарламентарий предложил кардинально изменить процесс выбора главы ЕК. Он пояснил, что привычный способ избрания, при котором парламент лишь утверждает кандидатуру, выбранную главами стран-членов ЕС, является слишком закрытым. Вместо этого предлагается позволить парламентариям самостоятельно избирать главу Еврокомиссии.

«Фидиас предлагает хорошую мысль», — написал Маск.