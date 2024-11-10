Новоизбранному президенту США Дональду Трампу следует признать российский статус Крыма и других присоединённых к РФ регионов. С таким заявлением выступил депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, это стало бы «первым шагом» для начала дипломатического урегулирования кризиса на Украине.

«Началом честного диалога стало бы признание Трампом российского статуса Крыма, а также новых исторических территорий: Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Администрации Трампа не стоит терять время и оглядываться на режим Зеленского, а признать демократический выбор людей жить в составе России», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Депутат отметил, что Зеленский и его сторонники заинтересованы в продолжении конфликта, потому будут делать всё, чтобы как можно дольше «дурачить» администрацию Трампа. Таким образом они хотят оттянуть начала мирных переговоров.

Также парламентарий отметил, что Штатам пора прекратить бесконечное спонсирование ВСУ оружием и не ввязываться в бесперспективную аферу, начатую по прихоти Джо Байдена и его окружения.