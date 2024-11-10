Сын Дональда Трампа запостил мем с грустным Зеленским, лишившимся «пособия»

Владимир Зеленский уже совсем скоро лишится своего «пособия». Об этом в социальных сетях написал сын Трампа, Дональд младший.

Сын Дональда Трампа проехался по Зеленскому, сделав репост шуточного ролика. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahpalin97

Он сделал репост шуточного ролика, на котором камера фокусируется на шокированном лице Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом-старшим. Сверху появляется надпись: «От первого лица: вы через 38 дней потеряете свое пособие». Под этим сын новоизбранного президента США подразумевал 17 декабря — день, когда будет официально подтверждена победа республиканца.