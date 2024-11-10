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10 ноября, 11:38

Житель Урала получил 10 тысяч рублей за то, что соседи называли его обезьяной

В Свердловской области пенсионеру выплатили 10 тысяч рублей из-за оскорблений

Житель Свердловской области получил 10 тысяч рублей за то, что соседи обзывали его обезьяной. Об этом сообщает Ural Mash.

По информации телеграм-канала, две женщины и семейная пара из города Асбеста по какой-то неведомой причине невзлюбили соседа. Они обсуждали его за спиной и оскорбляли при встрече. Недоброжелатели называли мужчину «давыдкой» (коверкали фамилию), «блохастым старикашкой» и «обезьяной». Одна из женщин даже плевала в пенсионера и кидала в него камни. Пожилой свердловчанин не стал терпеть унижения и пошёл в суд. Там он запросил по 20 тысяч рублей с каждого обидчика — всего 80 тысяч рублей. Однако возместили ему только 10 тысяч.

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А ранее россиянам раскрыли, можно ли наказать обидчика за сравнение с животным. Юристы считают, что суд просто не признает оскорблением такие слова, как корова или баран.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Дарья Нарыкова
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