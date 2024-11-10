Житель Урала получил 10 тысяч рублей за то, что соседи называли его обезьяной

По информации телеграм-канала, две женщины и семейная пара из города Асбеста по какой-то неведомой причине невзлюбили соседа. Они обсуждали его за спиной и оскорбляли при встрече. Недоброжелатели называли мужчину «давыдкой» (коверкали фамилию), «блохастым старикашкой» и «обезьяной». Одна из женщин даже плевала в пенсионера и кидала в него камни. Пожилой свердловчанин не стал терпеть унижения и пошёл в суд. Там он запросил по 20 тысяч рублей с каждого обидчика — всего 80 тысяч рублей. Однако возместили ему только 10 тысяч.