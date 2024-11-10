«Несерьёзно»: В Госдуме высмеяли попытку украинской бобслеистки оправдаться за допинг

Напомним, ранее Гунько попыталась добиться снисхождения у руководства CAS, заявив о своей антироссийской позиции. Пробы у неё взяли по время Олимпиады-2022 в Пекине. В качестве аргумента в свою защиту украинка заявила, что негативно относится к РФ. Она отметила, что якобы даже получала угрозы за свою позицию и политические заявления. CAS в итоге всё равно дисквалифицировал спортсменку на четыре года, начиная с 21 февраля 2022 года.