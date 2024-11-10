«Несерьёзно»: В Госдуме высмеяли попытку украинской бобслеистки оправдаться за допинг
Депутат Свищёв назвал смешной попытку украински Гунько оправдаться за допинг
Лидия Гунько. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ice_bolida
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал смешной попытку украинской бобслеистки Лидии Гунько оправдать допинг антироссийской позицией. Как подчеркнул парламентарий, нарушение антидопинговых правил несёт одинаковые для всех спортсменов последствия.
«Это просто смешно. <...> Прикрываться политической позицией, ещё и приплетая сюда Россию — всё это выглядит несерьёзно», — приводит ТАСС слова Свищёва.
Он также отметил, что его приятно удивило решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который не пошёл на поводу украинской спортсменки.
Напомним, ранее Гунько попыталась добиться снисхождения у руководства CAS, заявив о своей антироссийской позиции. Пробы у неё взяли по время Олимпиады-2022 в Пекине. В качестве аргумента в свою защиту украинка заявила, что негативно относится к РФ. Она отметила, что якобы даже получала угрозы за свою позицию и политические заявления. CAS в итоге всё равно дисквалифицировал спортсменку на четыре года, начиная с 21 февраля 2022 года.