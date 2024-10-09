Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 14:08

Украинской олимпийской чемпионке по биатлону влепили год дисквалификации за допинг

Украинскую биатлонистку Семеренко дисквалифицировали на год за допинг

Вита Семеренко. Обложка © Wikipedia / Christian Bier

Вита Семеренко. Обложка © Wikipedia / Christian Bier

Дисквалификацию за допинг получила украинская биатлонистка Вита Семеренко. Национальный антидопинговый центр страны запретил 38-летней спортсменке выступать на протяжении года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Семеренко признали виновной в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трёх допинг-тестов в течение года. Началом дисквалификации стало 20 марта 2024 года.

Вита Семеренко является олимпийской чемпионкой Олимпиады 2014 года в Сочи в эстафете, также в её активе бронза Игр-2014 в спринте. Биатлонистка дважды выигрывала серебряные медали чемпионатов мира, кроме того, на её счету пять бронзовых наград мировых первенств. В прошлом сезоне Семеренко выступала в национальных соревнованиях.

Украинская легкоатлетка Наталья Легонькова отстранена за допинг
Украинская легкоатлетка Наталья Легонькова отстранена за допинг

Ранее стало известно, что экс-футболист сборной Украины дисквалифицирован за подмену допинг-пробы. Речь идёт о бывшем игроке московского «Торпедо» Денисе Баланюке.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Допинг
  • Биатлон
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров