Украинской олимпийской чемпионке по биатлону влепили год дисквалификации за допинг

Дисквалификацию за допинг получила украинская биатлонистка Вита Семеренко. Национальный антидопинговый центр страны запретил 38-летней спортсменке выступать на протяжении года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Семеренко признали виновной в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трёх допинг-тестов в течение года. Началом дисквалификации стало 20 марта 2024 года.

Вита Семеренко является олимпийской чемпионкой Олимпиады 2014 года в Сочи в эстафете, также в её активе бронза Игр-2014 в спринте. Биатлонистка дважды выигрывала серебряные медали чемпионатов мира, кроме того, на её счету пять бронзовых наград мировых первенств. В прошлом сезоне Семеренко выступала в национальных соревнованиях.