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10 ноября, 10:10

В Домодедове тушат крупный пожар

МЧС: В Домодедове произошёл крупный пожар на площади 1,2 тыс. квадратных метров

В подмосковном Домодедове произошёл крупный пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Инцидент случился в селе Ям городского округа Домодедово.

«В селе Ям горит склад на 1200 квадратах», — проинформировали в МЧС.

О пострадавших не сообщается. На месте работают 23 специалиста и пять единиц техники.

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Ранее в Московской области, в том числе в Домодедове было сбито несколько беспилотников. Связан ли пожар с этим, пока не уточняется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Никита Никонов
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