В Домодедове тушат крупный пожар

В подмосковном Домодедове произошёл крупный пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

О пострадавших не сообщается. На месте работают 23 специалиста и пять единиц техники.

Ранее в Московской области, в том числе в Домодедове было сбито несколько беспилотников. Связан ли пожар с этим, пока не уточняется.