В Чите женщина скончалась во время операции, которая ей не требовалась

В Чите женщина умерла во время операции, которая ей не требовалась. Об этом сообщает Kp.ru.

Медики в ходе ультразвукового обследования выявили у женщины кисту яичника размером около трёх сантиметров. Специалисты порекомендовали пациентке провести операцию. Однако позднее выяснилось, что киста оказалась доброкачественной.

«Медик объяснила, чем грозило бездействие. Якобы киста могла лопнуть, если вдруг мама, например, поднимет тяжесть», — пояснила дочь женщины.

Жительница Читы согласилась на операцию, её провели ещё в ноябре 2022 года. Пациентке стало плохо ещё при введении анестезии. Женщину в критическом состоянии отвезли в областную больницу, но спасти её не успели. Пациентка скончалась 1 декабря. Полицейские возбудили уголовное дело. Экспертиза показала, что женщине не требовалась операция, нужно было просто провести консервативное лечение под наблюдением врача.

Врача-гинеколога, которая посоветовала сделать операцию, сначала оправдали в суде. Однако в этом году ей вынесли обвинительный вердикт, ограничив свободу и запретив заниматься медицинской деятельностью на определённый срок.