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Регион
10 ноября, 11:01

В Челябинске задержан мигрант при попытке сбыта героина

Полиция Челябинска задержала 33-летнего иностранца из ближнего зарубежья во время попытки сбыта героина. В поимке мужчины приняли участие бойцы СОБРа территориального управления Росгвардии. Об этом сообщает ГУ МВД по области.

В Челябинске задержан мигрант при попытке сбыта наркотиков. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала

«Во время задержания подозреваемый стоял на обочине дороги. В этот момент силовики незаметно подъехали к нему и скрутили. При досмотре у иностранца изъяли 45 свёртков с порошком. Экспертиза подтвердила, что это героин», — говорится в сообщении.

При проверке документов следователи узнали, что наркоторговец находился на территории РФ на законных основаниях, а также имел временную регистрацию. В дальнейшем было найдено ещё пять свёртков с наркотиками, которые задержанный разложил по тайникам. Общий вес — около 20 граммов. Возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

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Ранее россиянин был арестован за торговлю кокаином и мефедроном в Таиланде, ему грозит до 20 лет тюрьмы. В ходе обысков в его доме в городе Хуакин нашли также кетамин и экстази. Следствие сообщило, что он собирал посылки с запрещёнкой и продавал их содержимое.

Обложка ©

Telegram / Полиция Южного Урала

Мария Любицкая
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