В Челябинске задержан мигрант при попытке сбыта героина

Полиция Челябинска задержала 33-летнего иностранца из ближнего зарубежья во время попытки сбыта героина. В поимке мужчины приняли участие бойцы СОБРа территориального управления Росгвардии. Об этом сообщает ГУ МВД по области.

В Челябинске задержан мигрант при попытке сбыта наркотиков. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала

«Во время задержания подозреваемый стоял на обочине дороги. В этот момент силовики незаметно подъехали к нему и скрутили. При досмотре у иностранца изъяли 45 свёртков с порошком. Экспертиза подтвердила, что это героин», — говорится в сообщении.

При проверке документов следователи узнали, что наркоторговец находился на территории РФ на законных основаниях, а также имел временную регистрацию. В дальнейшем было найдено ещё пять свёртков с наркотиками, которые задержанный разложил по тайникам. Общий вес — около 20 граммов. Возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.