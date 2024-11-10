В Шебекине дрон врезался в многоэтажку на глазах у Гладкова, под завалами находится мужчина

После удара украинского беспилотника в Шебекине мужчина оказался под завалами — он пришёл проведать сына после первой атаки, и в это время в многоэтажку вновь влетел вражеский беспилотник. Первую атаку лично видел глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кадры с поездки Гладкова в Шебекино. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Сегодня приехал в Шебекино проверить ход восстановления повреждённого жилья. Подъезжаем к первой точке. Вижу над головой беспилотник. Первое впечатление, что беспилотник строителей. Потому что они даже не обратили внимание. Показываю им, и в этот момент дрон врезается на уровне четвёртого этажа», — написал Гладков в телеграм-канале.

В результате первой украинской атаки, к счастью, никто не пострадал. Однако спустя некоторое время БПЛА вновь влетел в ту же многоэтажку на улице Шумилова. После повторной атаки уже произошло обрушение потолочной плиты, из-за чего под завалами оказался местный житель. Достать мужчину Гладков с командой своими силами не смогли, сейчас на месте работают сотрудники МЧС. По словам губернатора, есть риск обрушения верхних этажей. В одной из квартир после прилёта дрона началось возгорание вещей и мебели — спасатели уже ликвидировали огонь.