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10 ноября, 11:34

Песков объяснил «ставку Путина» на Харрис её большей предсказуемостью

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Позиция кандидата в президенты США Камалы Харрис и действующего лидера страны Джо Байдена легко предсказуема и понятна, поэтому была ставка была на них. Дональд Трамп же говорит позитивные вещи, но менее предсказуем, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Вы знаете, одно дело ставка на предсказуемость, в плане госпожи Харрис и господина Байдена. Всё достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут заниматься до того момента, когда они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем. И также менее предсказуемо то, как он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной компании», — заявил Песков.

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Помимо того, Песков отметил, что потепление в отношениях России и Соединённых Штатов возможно лишь после конкретных шагов навстречу. Он добавил, что обе стороны готовы к диалогу.

Николай Рюмин
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