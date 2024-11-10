Песков объяснил «ставку Путина» на Харрис её большей предсказуемостью

Позиция кандидата в президенты США Камалы Харрис и действующего лидера страны Джо Байдена легко предсказуема и понятна, поэтому была ставка была на них. Дональд Трамп же говорит позитивные вещи, но менее предсказуем, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Вы знаете, одно дело ставка на предсказуемость, в плане госпожи Харрис и господина Байдена. Всё достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут заниматься до того момента, когда они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем. И также менее предсказуемо то, как он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной компании», — заявил Песков.