Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему он, как и глава государства Владимир Путин, был без шапки в холод. На прошлой неделе, 4 ноября, они участвовали в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Песков объяснил, почему не надевает шапку в холод. Видео © Telegram / Зарубин

«На самом деле мы подолгу-то на улице же не стоим. Ну, иногда бывает, но это редкие случаи. Ну, а так буквально 15-20 минут можно перетерпеть. А потом её (шапку. — Прим. Life.ru) теряешь, если берёшь с собой», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

При этом представитель Кремля добавил, что в очень сильные морозы шапку он всё-таки надевает.