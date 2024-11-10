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Регион
10 ноября, 12:07

Песков объяснил, почему не надевает шапку в холод

Песков рассказал, что не носит шапку в холод из-за боязни потерять её

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему он, как и глава государства Владимир Путин, был без шапки в холод. На прошлой неделе, 4 ноября, они участвовали в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Песков объяснил, почему не надевает шапку в холод. Видео © Telegram / Зарубин

«На самом деле мы подолгу-то на улице же не стоим. Ну, иногда бывает, но это редкие случаи. Ну, а так буквально 15-20 минут можно перетерпеть. А потом её (шапку. — Прим. Life.ru) теряешь, если берёшь с собой», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

При этом представитель Кремля добавил, что в очень сильные морозы шапку он всё-таки надевает.

К слову, Путин предпочитает выступать без головного убора даже в суровые морозы. Так, несколько лет назад журналисты обратили внимание, что глава государства выступал без шапки по случаю Дня защитника Отечества. Песков тогда объяснил это привычкой и крепким здоровьем президента.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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