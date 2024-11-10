Путин на неделе встретится с главами парламентских фракций
На грядущей неделе президент России Владимр Путин встретится с главами парламентских фракций. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».
Также сообщается, что президент РФ проведёт работу с регионами РФ и их руководителями.
А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что потепление в отношениях России и Соединённых Штатов возможно лишь после конкретных шагов навстречу. Он добавил, что обе стороны готовы к диалогу.
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